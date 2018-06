di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri l’Olimpico di Roma è stato teatro del Golden Gala Pietro Mennea, meeting internazionale che vedeva la partecipazione di tante stelle dell’atletica internazionale. Tanti atleti e tante emozioni che sono arrivate anche dagli atleti reatini e della Studentesca in gara.



Il risultato migliore arriva dalla gara giovanile dei 200 m under 18 dove la romana della Studentesca Chiara Gherardi ha riscritto la migliore prestazione Italiana con il tempo di 23.62/-0.2, che apparteneva alla rivale Dalia Kaddari che aveva corso lo scorso anno a Rieti in 23.68. Bene anche l’altra giovane della Studentesca in gara nei 1500 Livia Caldarini che arriva seconda e sfiora il minimo per gli Europei under 18 con il tempo di 4:30.85, era 4:30.00.



Nella notte degli attesi Tortu e Jacobs nei 100, c’erano anche i due reatini di adozione Davide Re e Benedicta Chigbolu nei 400. Il finanziere è andato molto bene alla prima stagionale arrivando sesto, primo degli Europei, con il tempo di 45.49 con cui centra lo standard per Berlino. Standard avvicinato invece da Benedicta Chigbolu che per 27 centesimi non centra il 52.50 richiesto e termina settima la sua gara con 52.77.



Grande invece la sfortuna per i reatini nel Palio Dei Comuni, con la formazione del comune di Rieti che in lotta con il X municipio di Roma sbaglia dei cambi, prova a rimontare e all’ultima frazione la rimonta si ferma ad un solo millesimo di distacco.

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA