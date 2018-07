di Lorenzo Bufalino

RIETI - Si sono conclusi a Tarragona i Giochi Del Mediterraneo, giochi molto proficui per la nazionale azzurra che torna in Italia con 23 medaglie: 7 ori, 8 argenti e 8 bronzi. Dei 7 titoli, 3 sono arrivati grazie ad atleti che si allenano allo Stadio Raul Guidobaldi. Davide Re è stato il grande protagonista per i colori azzurri con 2 ori vinti nei 400 metri e nella staffetta 4x400. Nella gara individuale Re ha dominato il “giro della morte” staccando gli avversari con un regale rettilineo finale. Il suo 45.23 è il quarto tempo all-time in Italia ed adesso a Berlino agli Europei, proverà a battere il 45.12 del compagno di allenamento Matteo Galvan. Proprio Galvan insieme a Michele Tricca, sono stati protagonisti con Re della vittoria nella staffetta 4x400 che per tre quarti era rappresentata dal gruppo di Chiara Milardi. Benedicta Chigbolu aveva fatto intravedere ottime cose nelle batterie dei 400 metri correndo lo stagionale in 52.08. Nella finale non riesce ad esprimersi ancora meglio e chiuderà terza. Si rifà poi nell’ultima giornata quando con le compagne Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, andava a vincere il titolo nella 4x400. L’altra medaglia individuale arriva con Anna Bongiorni che nei 100 metri conclude terza a pochi millesimi dal secondo posto. L’atleta allenata da Roberto Bonomi chiuderà al bronzo anche la staffetta 4x100

