RIETI - Nove reatini convocati per i Giochi del Mediterraneo che quest’anno si disputeranno a Tarragona in Spagna dal 27 al 30 giugno. Il dt della nazionale assoluta Elio Locatelli ha selezionato 57 atleti che indosseranno la canotta azzurra. Tra loro ci sono anche molti dei big reatini e degli atleti che si allenano al Guidobaldi come Andrew Howe, Valentina Aniballi, Maria Enrica Spacca e Sebastiano Bianchetti, reatini doc che sono cresciuti nelle fila della Studentesca Rieti, e Davide Re, Benedicta Chigbolu, Matteo Galvan, Michele Tricca e Anna Bongiorni che sono diventati ormai reatini acquisiti per i loro anni trascorsi al Guidobaldi.



Attesa per il ritorno di Howe in maglia azzurra dove verrà prestato alla velocità nel progetto della staffetta 4x100. Torna in nazionale anche Valentina Aniballi che si è dimostrata in grande forma in questo inizio di stagione estiva nel lancio del disco. Maria Enrica Spacca non poteva essere non convocata per la staffetta, la sua gara con cui ha portato tante soddisfazioni all’Italia, e Sebastiano Bianchetti di nuovo in pedana nel peso alla ricerca dei 20 metri. Tra i reatini acquisiti sicuramente sono al top Davide Re e Benedicta Chigbolu che si sono ben comportati a Ginevra nel fine settimana scorso sui 400 m, come bene si era comportato anche Michele Tricca. Matteo Galvan torna sui 400 ma sulla staffetta mentre la toscana Anna Bongiorni che si allena nel gruppo del professor Bonomi gareggerà nei 100 metri

