di Lorenzo Bufalino

RIETI - Questo pomeriggio a Ginevra sarà nutrita la pattuglia degli atleti reatini alla ricerca del grande tempo. Nel memorial Caillat tanti nomi attesi a livello Europeo e un meeting che si prevede stellare anche per i tempi. Pista ottima e gare di livello, il motivo per cui saranno tanti gli Italiani presenti a Ginevra compresi diversi reatini. Davide Re (Fiamme Gialle) e Benedicta Chigbolu (Esercito) dopo l’esordio sui 400 al Golden Gala, tornano a gareggiare nel giro della morte. Il ligure trasferitosi a Rieti da un anno e mezzo vuole migliorare il 45.49 di apertura stagione mentre l’atleta dell’Esercito va alla ricerca del minimo per gli Europei di Berlino (52.50).



Nei 400 in gara anche il reatino delle Fiamme Gialle Lorenzo Valentini e l’altro atleta delle Fiamme Gialle che si allena con Chiara Milardi Michele Tricca. Atteso l’esordio di Matteo Galvan che torna alle gare dopo un anno travagliato dovuto agli infortuni. Il vicentino di stanza a Rieti, vorrà ritrovarsi subito all’apertura di stagione per puntare poi ai suoi 400 metri dove è primatista Italiano. Negli ostacoli spazio alla Carabiniera Giulia Latini, in un periodo di forma molto positivo e nei 400 ostacoli a Leonardo Capotosti

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



