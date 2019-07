© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gabriele Chilà arriva da un weekend in cui ha ben figurato al Meeting di Nembro con un 7,76 (+0.1) e neanche un mese fa ha conquistato l’oro ai tricolori di categoria a Rieti con un 7,73 (+0.1) al terzo salto, a tre centimetri dal PB. È pronto a vestire la maglia azzurra agli europei under 23 di Gavle in Svezia tra l’11 e il 14 luglio.«La preparazione atletica di tutta la stagione é stata finalizzata a questa gara, grazie al lavoro fatto dal mio allenatore nella pianificazione del programma di allenamento mi ritrovo a stare in un ottimo stato di forma».«L'avvio di stagione é stato positivo visto che abbiamo raggiunto molti obiettivi che ci eravamo prefissati, tra questi il titolo italiano U23, adesso manca solamente di realizzare il primato personale».«Una grande gara in cui ho l'opportunità di gareggiare con i più forti d'Europa».«Ottenere il primato personale».«Partecipare alle Olimpiadi».