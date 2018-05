di Lorenzo Bufalino

RIETI - La città di Rieti e il suo stadio di atletica ormai sono riconosciuti da anni in tutto il mondo per i grandi eventi organizzati e per le grandi prestazioni che si sono ottenute nella pista del Guidobaldi. Il clima quasi sempre favorevole alle competizioni ha permesso di assistere nel capoluogo sabino record del mondo, come quello di Asafa Powell nei 100 metri nel meeting internazionale di Rieti nel 2007.



Per le sue grandi performance la pista reatina è stata scelta come luogo ideale da Filippo Tortu per il suo esordio stagionale sulla distanza dei 100 metri. Infatti durante la finale del cds cadetti e la prima prova del campionato di società allievi, il finanziere nato a Milano e di origine sarda, gareggerà in una gara ad inviti insieme ad altri ottimi atleti di livello nazionale.



Il “fenomeno” Tortu ormai è scoppiato da alcuni anni proprio nella pista di Rieti quando nel 2014 da primo anno allievo andava a vincere il titolo Italiano nei 200 metri con il grande tempo di 21.42, tempo con cui riuscì ad entrare nei trials europei per le olimpiadi giovanili. Qui a Singapore corse i 200 metri cadendo rovinosamente all’arrivo dove si rompe entrambe le braccia.



Nel 2015 la consacrazione quando corre due record Italiani nei 100 metri e nei 200 metri scendendo sotto i 21 secondi. Nel 2016 vince il primo titolo assoluto della carriera proprio a Rieti nei 100 metri, distanza dove nello stesso anno riesce a vincere la medaglia di argento ai mondiali Juniores e a partecipare ai campionati Europei assoluti. Nel 2017 vince la medaglia d’oro nei 100 metri ai campionati Europei di Grosseto under 20 e riesce ad accedere alla semifinale del mondiale assoluto nei 200 metri.



Un palmares di attività nell’atletica giovanile che tutti invidiano e che ora proverà a mettersi in luce anche nella categoria assoluta dove già dallo scorso anno sta facendo cose molto interessanti. A Rieti proverà subito a correre il grande tempo per lanciarsi nella stagione che lo dovrà vedere protagonista ai campionati Europei di Berlino in estate

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21



