RIETI - Atleti reatini protagonisti nella tre giorni dei campionati europei per squadre di Bydgoszcz in Polonia. In due delle quattro vittorie azzurre c’è lo zampino degli atleti di casa al Guidobaldi. Quarto posto per l’Italia (per mezzo punto) nella classifica generale alle spalle di Germania, Francia e Polonia che domina la rassegna. Capitan Galvan e compagni portano a casa record di punti e miglior piazzamento azzurro nella storia degli Europei a squadre. Dopo l’oro e il bronzo di sabato conquistati rispettivamente da Davide Re e Maria Benedicta Chigbolu, nella giornata conclusiva arrivano altre due medaglie.Quella più importante è quella della 4x400 maschile: protagonisti Matteo Galvan e Davide Re (non schierato l’altro reatino Daniele Corsa). Dopo la prima frazione condotta da Edoardo Scotti si fa trovare pronto Matteo Galvan che dopo i tanti infortuni sta tornando sui suoi livelli. L’ex primatista italiano cede il testimone a Brayan Lopez prima del giro conclusivo di Davide Re che al cambio ha dovuto combattere con l’avversario francese per cerca di liberare la propria traiettoria di corsa. Dopo una prima parte in gestione l’atleta delle Fiamme Oro mette la freccia nel rettilineo finale spuntandola al traguardo per 4 centesimi con un 3.02.04 che non riesce ad avvicinare il record italianoIl, è comunque la miglior prestazione europea dell'anno, oltre che miglior tempo italiano da 14 anni a questa parte. Gli azzurri si mettono alle spalle la Francia (3.02.08), e la Polonia (3.02.56).«Ho dato tutto - ha dichiarato Matteo Galvan al termine della staffetta ai microfoni della Fidal - il tempo potenzialmente è migliorabile. Ce lo teniamo per i mondiali». Gli fa eco Davide Re che ha dichiarato: «Ero meno brillante dei giorni precedenti. Probabilmente ho accusato la fatica quindi sono stato costretto a gestirmi per poter dare tutto nel rettilineo finale. È andata bene».Terzo posto invece per la staffetta 4x400 femminile di Maria Benedicta Chigbolu. Buona prima frazione per l’atleta allenata da Maria Chiara Milardi che cede il testimone a Ayomide Folorunso, poi Rebecca Borga e Giancarla Trevisan che ha chiuso la staffetta in 3.27.32 alle spalle di Gran Bretagna (3.27.12) e Polonia (3.24.81).