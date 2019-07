© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà tra in convocati per gli europei under 23 di Gavle. Parliamo di Martina Carnevale: Antonio Andreozzi ha comunicato la squadra azzurra che andrà in Svezia da giovedì 11 a domenica 14 luglio e tra i 68 ci sarà anche l’atleta della Studentesca Milardi, insieme a lei l’altro rossoblu Gabriele Chilà . La pesista è andata a medaglia agli ultimi tricolori di Rieti: terzo posto con 15,28 al quinto lancio dietro a Sydney Giampietro (Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano/15,30) e la neocampionessa Michella Nneom Obijaku (16,08), avversarie in quel weekend ma compagne di squadra in Svezia tra l’11 e il 14 luglio.«Fisicamente ci sono e la voglia di fare bene è tanta. Naturalmente ho sofferto un po’ a livello tecnico a causa dell’infortunio, ma tutto sommato sono tornata a essere competitiva in tempi record».«Non è stato sicuramente dei migliori. Dopo aver archiviato la pratica del minimo per gli europei , sono stata costretta a 3 mesi di stop (da gennaio a fine marzo) a causa di una brutta frattura al piede e quindi la mia preparazione ne ha risentito notevolmente. Bene invece la seconda parte in cui ho riconfermato il minimo più volte, tornando su buoni livelli, e vincendo anche un bronzo ai campionati italiani U23».«Spero naturalmente di fare bene, continuare la crescita che ho avuto fino a ora, e magari di centrare la finale col primato personale, chissà».«Dopo gli europei ci sono i campionati italiani assoluti a Bressanone e l’obiettivo è quello di riconfermarmi sul podio con una buona prestazione».«Ne ho tanti, dire le Olimpiadi sarebbe abbastanza scontato, per il momento tengo i piedi per terra e spero di poter vestire la maglia della nazionale assoluta il prima possibile e magari di entrare a far parte di un Gruppo sportivo militare».