Europei indoor a Istanbul: Roberta Bruni centra la finale «Ho imparato dal passato». Eliminato Mattia Furlani

RIETI - Roberta Bruni conquista il pass per la finale del salto con l'asta agli Europei indoor in corso di svolgimento a Istanbul. Obiettivo che non riesce a centrare invece Mattia Furlani nel salto in lungo.

A Roberta Bruni, primatista italiana della specialità, il 4,45 al primo tentativo basta per il settimo posto parziale. Non serve nemmeno affrontare la terza prova a 4,55, perché la classifica è già definita a danno delle inseguitrici. Eliminata invece l'altra azzurra Elisa Molinarolo. Le migliori sono tutte in finale (domani, 4 marzo, ore 17.05 italiane): Murto, Sutej, Stefanidi. «La gara doveva essere pulita, e così è stato. Ho lasciato a casa tante finali in passato, adesso ho imparato la lezione. Nonostante la sveglia alle cinque e mezza…», ha dichiarato l'astista ai microfoni della Fidal.

Il 18enne Mattia Furlani chiude al dodicesimo posto, con 7,57, la qualificazione sulla pedana del lungo alla "prima" internazionale tra i grandi. «Dispiace non aver mostrato il meglio di me stesso. Mi manca ancora il feeling con la rincorsa», ha affermato il lunghista ai microfoni della Fidal.