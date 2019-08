© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Oggi lo start degli gli europei a squadre di Bydgoszcz in Polonia. Saranno 5 gli atleti reatini a rappresentare i colori azzurri. Il primo a scendere in pista sarà Davide Re che vanta la prima piazza stagionale nel giro di pista: l’atleta delle Fiamme Gialle sarà in pista con le batterie oggi alle 19,40 mentre é fissata per sabato alle 17 l’eventuale finale.Mariabenedicta Chigbolu (Esercito) ha gareggiato nei 400 sulla pista polacca qualche settimana fa: in quell’occasione è andata sotto i 52 secondi (51.89). È suo il quarto tempo. L’inizio delle qualificazioni è previsto per le 19,50 (eventuale finale sabato alle 18,20). La reatina sarà impegnata anche nella 4x400 (domenica ore 17,58).Spazio per gli atleti reatini anche nelle staffette: tra questi la velocista della Studentesca Milardi Chiara Gherardi all’esordio assoluto tra i grandi, sarà impegnata nella la 4x100 azzurra, sarà l'occasione per il riscatto (sabato ore 19).Nella 4x400 maschile ci saranno Matteo Galvan e Daniele Corsa. Il campione italiano sui 400 di Bressanone è tornato sui suoi livelli e nella staffetta punterà alla medaglia insieme al compagno di allenamento Daniele Corsa (domenica ore 18.11).