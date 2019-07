Ultimo aggiornamento: 12:26

RIETI - Partita la spedizione azzurra in vista degli europei under 20 di Boras in Svezia. Tra i 75 azzurrini ci sarà Chiara Gherardi. La velocista della Studentesca Milardi rappresenta una delle punte della squadra femminile. Con il suo 23.45 sui 200 metri è attualmente quarta nelle graduatorie continentali preceduta solamente dalla fenomenale Allieva britannica Amy Hunt (22.42), la russa Miller (23.20) e l’altra inglese Aliu (23.44); inutile nascondere che l’obiettivo minimo è quello della finale. C’è attesa anche di vedere all’opera una staffetta 4×100 che potrebbe regalare sorprese e tentare l’assalto al primato italiano.«Sento di aver raggiunto una condizione psico-fisica ideale, sono serena grazie all'aiuto delle persone che mi seguono è che mi sostengono in allenamento».«Ho iniziato la stagione outdoor correndo un 150 a Rieti, quest'ultimo è stato un test tecnico per valutare se riuscissi a correre bene e allo stesso tempo veloce. Poi ho fatto altre gare tra cui la coppa europa per club In Spagna e gli italiani juniores. In questa prima parte di stagione sono riuscita ad abbassare i tempi sia sul 200 che sul 100. Il 200 corso a Rieti in occasione delle nazionali, è stato di fondamentale importanza per me poiché ho preso sicurezza in quelle che sono ora le mie potenzialità».«Non mi piace prefissarne perché penso siano un limite nello sport come nella vita, punto sempre a dare il massimo e accetto quel che ne viene. In questi europei sarà di fondamentale importanza mantenere la concentrazione poiché se tutto dovesse andare liscio saranno 3 turni di 200 in meno di due giorni».«Sicuramente metterò tutta me stessa in ogni turno di gara che affronterò, poi prenderò quel che ne verrà».