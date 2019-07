© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sull’aereo con destinazione europei Under 20 di Boras che è decollato questa mattina c’erano due atleti della Studentesca Milardi: Riccardo Filippini e Chiara Gherardi. Riccardo Filippini torna in azzurro due anni dopo l’esperienza nella Coppa Jean Hubert a Nancy. Per l’allievo di Marco Bellapadrona sono stati due anni travagliati e per vari problemi ha dovuto lasciare le prove multiple, il decathlon, disciplina nella quale si laureò Campione Italiano Allievi a Rieti. La gara dei 400 era uno dei suoi punti forti ed infatti Riccardo è stato convocato proprio per la staffetta 4×400.«A questo punto della stagione avrei sperato di trovarmi in una condizione migliore, dati vari dolori che non mi hanno permesso di allenarmi come avrei sperato. Nonostante questo sono molto fiducioso e motivato a dare il meglio come sempre».«Il mio avvio di stagione non è stato dei migliori, sempre a causa di vari infortuni e dolori , però come si dice , conta l’arrivo giusto?».«Sono molto motivato e deciso ad entrare in finale con la squadra della 4x400. Una volta in finale daremo il massimo per salire sul podio».«Sinceramente in questo momento sono tutti incentrati su questi campionati europei. Cerco di mantenere la concentrazione su un unico obiettivo alla volta per raggiungere il massimo risultato».«Come penso tutti quanti gli atleti, il sogno più grande è poter partecipare alle Olimpiadi».