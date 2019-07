Ultimo aggiornamento: 12:06

RIETI - Ha preso il via questa mattina l’edizione 2019 dei Campionati Europei Under23 a Gavle in Finlandia . Nella squadra azzurra composta da 68 atleti ci saranno anche i reatini Gabriele Chilà e Martina Carnevale.Parte bene per Gabriele Chilà la seconda esperienza in un Campionato Under23. Il lunghista della Studentesca Milardi si è qualificato per la finale di domani alle 16.30 con la misura di 7,50. Nel 2017 fu ottavo nella finale di Bydgoszcz. L’allievo di Andrea Matarazzo si è presentato a Gavle con il settimo accredito (7,76 ottenuto proprio la scorsa settimana a Nembro), con l’obiettivo della finale e il sogno di avvicinare più possbile gli 8 metri.Martina Carnevale sarà sulla pedana del peso domani alle 14. L’allieva di Roberto Casciani dopo aver saltato l’intera stagione invernale per un infortunio, è in crescita e dopo aver ottenuto lo stagionale nel peso nella finale di Firenze (15,39) ha anche migliorato il personale nel disco nell’incontro Lazio-Princeton con 45,29.A oggi è ventesima nelle graduatorie continentali. L’obiettivo fissato a inizio stagione è quello dei 16 metri che potrebbe valere l’accesso alla finale.Con quelle di Chilà e Carnevale salgono a 17 le presenze in azzurro agli Europei U23. I primi furono Nicoletta Nobili e Roberto Carpene nella edizione inaugurale dei Campionati Promesse (Turku 1997). Nel 2017 Sebastiano Bianchetti vinse il bronzo nel getto del peso.