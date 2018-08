di Lorenzo Bufalino

RIETI - Quinta giornata dei campionati Europei di Berlino con in gara tanti atleti reatini, impegnati nelle qualificazioni delle staffette 4x400. Ad aprire la mattinata per i colori reatini ci hanno pensato Michele Tricca e Davide Re, i due atleti allenati da Chiara Milardi. Insieme ai loro compagni Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, i due finanzieri sono riusciti ad avere il passaggio diretto alla finale di domani grazie al secondo posto nella seconda batteria. Per loro l'ottimo tempo di 3.04.08 che li porta domani a giocarsi qualche chance di podio. Sarà difficile ma domani scenderà in pista anche un Matteo Galvan in grande ripresa.



Brave anche le ragazze della staffetta del miglio che vedeva correre Benedicta Chigbolu insieme alle compagne Libania Grenot, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La stessa formazione che ha vinto i campionati del mediterraneo a Tarragona a giugno, ha vinto la propria batteria con il primato stagionale della staffetta portato a 3.27.63. Ora le azzurre domani dovranno difendere il terzo posto conquistato ad Amsterdam nel 2016.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA