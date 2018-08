di Lorenzo Bufalino

RIETI - Non solo Andrew Howe in gara nella mattinata dei campionati Europei di Berlino, ma anche Benedicta Chigbolu che come il compagno di nazionale vola in semifinale. L'atleta dell'Esercito allenata da Chiara Milardi corre una grande batteria e vince con il tempo di 51.76, nuovo primato stagionale a 8 centesimi dal primato personale di 51.68 corso nel 2015. Con questo tempo la Chigbolu si qualifica con il terzo miglior tempo. Ora la romana di stanza a Rieti dovrà correre domani la semifinale alle 19.50 per rincorrere il sogno finale.

