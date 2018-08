di Lorenzo Bufalino

RIETI - Si è conclusa la prima giornata di gare del 24esimo campionato Europeo assoluto di atletica leggera. A Berlino nella unica sessione di gare di giornata, quella pomeridiana, sono scesi subito in pista la carabiniera Anna Bongiorni nei 100 e l'aviere Simone Falloni nel lancio del martello. Una prima giornata che viene chiusa dai due "reatini" in chiaro scuro, con il passaggio del turno per la Bongiorni e l'uscita in qualificazione di Falloni.



La Bongiorni, atleta che si allena a Rieti con il professor Bonomi, ha corso nella prima delle tre batterie del turno preliminare dei 100 metri arrivando al quarto posto con il tempo di 11.53. Per la toscana dei Carabinieri passaggio del turno con brivido con il terzo miglior tempo di ripescaggio. Passavano il turno verso la semifinale di domani delle 19.05, le tre migliori di ogni batteria insieme ai quattro migliori tempi.



Per Simone Falloni invece una grande delusione con una finale alla portata del lanciatore nato a San Cesareo. L'aviere non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli stagionali che gli avrebbero permesso una comoda qualificazione per la finale di domani. Per lui un modesto 71,03 che lo piazza in 21° posizione in classifica. Si entrava in finale con 73,19 metri, misura superata da Falloni per più di cinque volte in stagione.

