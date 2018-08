di Lorenzo Bufalino

RIETI - Finalmente le fatiche di una stagione stanno per essere ripagate con il campionato Europeo, obiettivo principale nella stagione degli atleti del vecchio continente. Lunedì scatta la 24esima edizione del campionato che vedrà la partecipazione di oltre 1500 atleti, da quelli di San Marino fino ai padroni di casa delle Germania. La squadra Italiana conterà più di 90 atleti con una grande rappresentanza degli atleti reatini che saranno parte fondamentale della spedizione azzurra. Berlino accoglierà domani i primi azzurri che arriveranno nella capitale tedesca pronti subito a saggiare la pista dello storico Olympiastadion, stadio delle Olimpiadi del 1936 e della finale del campionato del mondo di calcio del 2006 che vedeva il tricolore Italiano prevalere su quello francese.



Tanti i protagonisti per gli amaranto celesti, da Andrew Howe che ritrova la maglia azzurra nei 200 metri e dato in ottima forma, a Davide Re già in possesso della semifinale per il ranking Europeo che lo vede tra i migliori nei 400. Inaugurerà per i colori azzurri il campionato Europeo di Berlino Simone Falloni nella pedana del martello mentre Benedicta Chigbolu e Maria Enrica Spacca vogliono difendere il bronzo vinto due anni fa a Amsterdam. Staffetta che può portare sorprese anche quella maschile con presenti anche Galvan, Tricca e il convocato Francesco Cappellin. Nei lanci Valentina Aniballi deve dimostrare in campo continentale la splendida forma della stagione Italiana dei meeting.

