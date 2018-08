di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ci siamo, pochi giorni e finalmente scatteranno i campionati Europei assoluti di atletica leggera. A Berlino tutti gli occhi dell’atletica mondiale saranno puntati sull’Olympiastadion dove scenderanno in pista ed in pedana tanti dei migliori atleti del mondo per i titoli del vecchio continente. Tra gli oltre 90 atleti azzurri che sono stati scelti dal settore tecnico federale, fa piacere trovare anche i nomi di Michele Tricca e Francesco Cappellin.



I due atleti, il primo delle Fiamme Gialle ed il secondo dell’Aereonautica Militare, hanno avuto una scelta di vita comune che è quella di aver scelto Rieti per la loro rinascita sportiva. Tricca fenomeno in campo Europeo nelle categorie giovanili, nella categoria assoluta non è mai riuscito a confermare ciò che di buono aveva fatto nelle categorie allievi e Juniores. Cappellin invece ha avuto la sua maturità agonistica dopo Tricca riuscendo a fare ottime cose soprattutto nel 2011 quando fu arruolato nel gruppo sportivo dell’Aereonautica. Due ottimi atleti che però non sono riusciti mai a esprimere a livello assoluto il loro grande valore.



Tra i due arriva per primo a Rieti Francesco Cappellin a fine 2016 mentre Tricca decide di arrivare nel capoluogo sabino nel 2017. Accomunati sia per la specialità, i 400, che per la loro allenatrice Chiara Milardi che nei loro mesi trascorsi a Rieti ha saputo recuperare due atleti ora molto importanti per la staffetta 4x400. L’allenatrice reatina ha saputo plasmare sia Tricca che Cappellin, come aveva saputo fare anche con Davide Re arrivato con Cappellin a Rieti, e diventato adesso il miglior quattrocentometrista in Italia.



Sia Tricca che Cappellin quest’anno hanno corso fino ad adesso una grande stagione sul piano personale con entrambi che sono riusciti a correre i loro migliori tempi dal 2011. Tricca a Nembro ha corso in 46.21 mentre Cappellin in Svizzera ha corso in 46.39, record personale e tempo che gli ha permesso di scalare le liste Italiane. Michele Tricca convocato sin da subito è stato protagonista quest’anno della medaglia d’oro ai giochi del mediterraneo della 4x400 azzurra mentre Cappellin è stato inserito nella lista delle convocazioni proprio pochi giorni fa.



Per lui e per la sua allenatrice è stata una grande soddisfazione che vede il ritorno in maglia azzurra di un atleta impegnato anche ad aiutare l’Atletica Studentesca Milardi, squadra e staff che per lui è diventata una seconda famiglia. A Berlino sarà probabilmente riserva ma questo non toglie la felicità di tornare a calcare i palcoscenici importanti dell’atletica mondiale.

Giovedì 2 Agosto 2018



