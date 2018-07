di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nella giornata di ieri sono uscite le tanto attese convocazioni della Federazione Italiana di Atletica Leggera per quanto riguarda i campionati Europei assoluti di Berlino. L’evento più importante dell’anno agonistico dell’atletica si svolgerà dal 6 al 12 agosto all'Olympiastadion, stadio ricordato da tutti gli Italiani per la finale mondiale vinta dagli azzurri nel 2006. Il DT della nazionale assoluta Alfio Locatelli e i suoi collaboratori hanno scelto 89 azzurri che difenderanno i colori della nazionale Italiana, 49 uomini e 40 donne.



Tanti saranno gli atleti reatini e quelli che si allenano al Guidobaldi presenti a Berlino. Su tutti risalta il ritorno di Andrew Howe in maglia azzurra nei 200 metri, una convocazione fortemente cercata dal “fenomeno” che ha messo anima e cuore nel cercare il minimo per Berlino. Attesissimi i quattrocentisti Davide Re e Matteo Galvan, che saranno impegnati sia nella gara individuale dove soprattutto Re si è dimostrato in grande forma durante tutta la stagione e punterà alla finale continentale.



La finale continentale due anni fa l’aveva conquistata anche Matteo Galvan con tanto di record Italiano eguagliato e dopo il rientro in grande stile dopo l’infortunio, è pronto a lottare con Re per lo scettro di migliore Italiano. Insieme al compagno di allenamento Michele Tricca poi i due dovranno impegnarsi nella staffetta 4x400 dove tutto lo staff della nazionale si aspetta grandi risultati. Benedicta Chigbolu scenderà in pista come di consueto nella gara individuale e nella staffetta insieme all’immancabile Maria Enrica Spacca, leonessa della staffetta del miglio.



Nella velocità ci sarà anche la toscana che si allena con Roberto Bonomi Anna Bongiorni mentre nei lanci ci saranno i due capitani delle squadre campioni d’Italia a Modena Simone Falloni nel martello e Valentina Aniballi nel disco. Da non dimenticare anche la presenza di Ivet Lalova-Collio che gareggerà per la sua Bulgaria

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



