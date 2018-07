di Lorenzo Bufalino

RIETI - Un altro weekend storico per l’atletica reatina che ricorderà volentieri l’emozione e la gioia vissuti a Gyor in Ungheria. Nella cittadina ungherese sono andati in scena i campionati Europei under 18, seconda edizione che anticipa quella di Rieti 2020. Proprio al termine della manifestazione è avvenuto il simbolico passaggio di consegne tra le due organizzazioni, Gyor e Rieti. Gli ungheresi finiscono la loro avventura e i reatini ne avviano un’altra molto importante soprattutto per dare risalto al territorio.



Il passaggio della bandiera è avvenuto sotto gli occhi del presidente della federazione Europea Svein Arne Hansen che ha ricevuto il testimone prima dal sindaco di Gyor e poi consegnato nelle mani del presidente della Fidal Alfio Giomi. Infine l’ultimo e importante passaggio, la bandiera nelle mani della presidente del comitato organizzatore di Rieti 2020 Chiara Milardi. Con lei a Gyor erano presente anche una delegazione dello staff reatino con a seguito il consigliere con delega allo Sport Roberto Donati.



Altro momento storico, l’inno di Mameli che suona per Chiara Gherardi e le sue compagne di staffetta. La romana della Studentesca dopo la delusione della gara individuale nei 200 metri, fuori in semifinale, porta il testimone per prima al traguardo insieme alle compagne Rebecca Menchini, Noemi Cavalleri e Alessia Cappabianca. Per la Gherardi ultima frazione, quella da 400 metri, che va comunque a suggellare per lei una stagione da incorniciare

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA