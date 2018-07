di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nel pomeriggio di Gyor, dove si stanno svolgendo i campionati Europei Under 18, ha esordito in Chiara Gherardi. L'atleta della Studentesca Milardi ha corso la prima delle quattro batteria di qualificazione vincendola senza problemi. La velocista romana ha amministrato la buona partenza effettuata districandosi poi molto bene nel finale come da sua caratteristica principale. Per lei vittoria con il tempo di 23.86/+2.4 che la colloca dopo le batterie con il quarto tempo, dietro alla Joseph prima in 23.70, alla campionessa Italiana Dalia Kaddari seconda in 23.75 e all'Islandese Bjarnadottir terza in 23.79. Domani semifinale alle ore 11.45 ed eventuale finale nel pomeriggio alle ore 19.42

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA