di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi prende il via la seconda edizione dei campionati Europei under 18, manifestazione che quest’anno si svolge in Ungheria a Gyor. Proprio Gyor sarà la città che ospiterà l’evento che va a precedere gli attesi campionati Europei under 18 del 2020 che verranno organizzati dalla città di Rieti. Per questo per l’Ungheria è partita una delegazione con a capo Maria Chiara Milardi, presidente del comitato organizzatore di Rieti 2020, per promuove e ricevere il testimone per l’atteso evento che sarà tra due anni.



Per la nazionale Italiana saranno presenti 48 atleti tra cui la stellina dell’Atletica Studentesca Milardi Chiara Gherardi. La romana della Garbatella esordirà al campionato domani alle ore 17.28 nelle batterie di qualificazione dei 200 metri. La rossoblù parte con il secondo miglior accredito in gara con la sua migliore prestazione Italiana di 23.62 dopo l’Islandes Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna. La forte atleta dopo il secondo posto ai campionati Italiani di categoria, dove era molto attesa dal pubblico reatino, dovrà confrontarsi anche con la compagna di nazionale e vincitrice del titolo Italiano Dalia Kaddari.

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:38



