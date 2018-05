di Lorenzo Bufalino

RIETI - Si sta entrando nel momento clou dell’atletica Italiana a livello giovanile con nel weekend il primo importante appuntamento con gli Italiani Junior e Promesse ad Agropoli. Per il settore assoluto lo scorso fine settimana è stato importante con la seconda e ultima prova del campionato di società che è servita a diversi big per perfezionare la condizione in vista dei grandi meeting.



Lo spostamento dei campionati Italiani assoluti da luglio a settembre ha un po’ cambiato i programmi degli atleti che vedono perdersi una gara in più per portare a casa la grande prestazione. Tra i reatini hanno esordito più o meno tutti ad eccezione fatta per il vicentino trapiantato a Rieti da qualche anno Matteo Galvan, che sta ancora mettendo nelle gambe lavori che per infortuni non è riuscito a mettere nell’inverno e nello scorso anno.



A possedere il minimo per adesso è il solo Simone Falloni, atleta che ha militato nella Studentesca ed oggi dell’Aereonautica, a Lucca aveva lanciato nel martello il minimo posto sopra ai 74,50 m con la misura di 74,55.



Nella velocità si attendono le prime uscite stagionali sulla distanza individuale di Davide Re, atleta ligure che si è trasferito a Rieti da un anno, e Maria Benedicta Chigbolu nei 400 metri che faranno il loro esordio giovedì al Golden Gala il meeting Romano che fa parte del circuito della Diamond League. Sebastiano Bianchetti dove aver aperto la stagione in Giappone prima e dopo a Savona vuole superare la barriera dei 20 m che rappresenterebbe anche la misura standard per Berlino.



Andrew Howe ha esordito prima nella velocità quest’anno dove in due uscite sui 200 m, la prima che lasciava intravedere qualche spiraglio verso Berlino, ha provato a correre il minimo di 20.50 in attesa di provare a saltare sopra gli 8 m nel lungo nella gara che come ha detto lui stesso sta preparando per fine giugno. Erika Furlani ha esordito nel weekend a Rieti superando l’1,80 e sbagliando poi l’1,85. Per la poliziotta una brutta gara dove non si è espressa al meglio nel salto in alto dove il minimo per gli Europei è quota 1,92, misura che è anche personale della reatina.



Maria Enrica Spacca ha fornito una buona prova invece sia nei 400 che nei 200 ai cds e nelle prossime gare con avversarie all’altezza potrà migliora i suoi tempi e lottare per entrare nella staffetta 4x400 che tante soddisfazioni le ha dato. Michele Tricca altro neo reatino acquisito da un anno, si allena con Chiara Milardi, è in lotta per la staffetta del miglio maschile che quest’anno si prospetta molto competitiva con Davide Re e magari anche il rientrante Matteo Galvan, andando così da formare per tre/quarti una staffetta tutta reatina

