RIETI - Positivo esordio stagionale per gli atleti disabili dell'Atletica Sport Terapia Rieti ai Play The Games di atletica svoltisia a Fiano Romano lo scroso weekend organizzati da Special...

RIETI - Non un fine settimana brillante per le squadre reatine del futsal femminile. In serie C arriva solo un pareggio per 0-0 contro il Città DI Valmontone. Partita dalla grande posta in...