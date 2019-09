© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terzo posto per Davide Re a Minsk nel match Europa-Stati Uniti. Il quattrocentista allenato da Maria Chiara Milardi ha fermato il cronometro a 46,05 conquistando l’ultimo gradino del podio alle spalle degli statunitensi Michael Cherry (45.13) e Wil London (45.39).Il primatista italiano dopo una prima fase di studio inserisce le marce alte nella parte finale mettendo dietro di se l’americano Tyrell Richard (46.38) e i tre compagni di team europeo Karol Zalewski (46.57), Rabah Yousif (46.76) e Luka Janezic (46.89). Per il ventiseienne ligure era l’ultima prova prima dei Mondiali di Doha ai quali si presenta con l’accredito di 44.77, primo azzurro sotto il muro dei 45 secondi.«Mi do un 6+, sapevo di non essere al meglio perché stiamo lavorando per Doha ma speravo di correre due o tre decimi più forte - ha commentato Davide Re ai microfoni della Fidal - Sono però soddisfatto della posizione, il terzo posto va bene perché gli americani erano forti e Cherry, London e Richard non stanno preparando i Mondiali».