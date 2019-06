© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ai Fbk Games di Hengelo, in Olanda quarto posto per Davide Re nei 400 metri . Il quattrocentista delle Fiamme Gialle chiude con 45.72 nella gara vinta dallo statunitense Michael Cherry in 45.15 davanti a Baboloki Thebe (Botswana, 45.51) e all’altro statunitense Vernon Norwood (45.60). Il ligure campione italiano che vive e si allena a Rieti con Chiara Milardi aveva corso in 45.51 all’esordio stagionale il 24 maggio, dopo aver contribuito alla promozione per i Mondiali di Doha della staffetta 4x400 e della mista in occasione delle World Relays di Yokohama.«La gara di ieri è stata un po' una delusione – racconta l'atleta azzurro - Sono arrivato in Olanda con l'idea di potermi giocare la vittoria e di poter fare il minimo per i Mondiali (45"30) così non è stato fin da subito. In ottava corsia ho proprio sbagliato l'interpretazione di gara nella prima curva, troppo lento, e me ne sono accorto solo quando dopo 80 metri mi ha preso il ragazzo in settima e dopo 100 quello in sesta. Lì mi si è accesa una lampadina ed ho iniziato a correre come avrei dovuto fare fin da subito, non ho più mollato un metro a nessuno, anzi, son tornato sotto, ma ormai gara buttata, sono arrabbiato e dispiaciuto, era una bella occasione in un contesto internazionale di valore. Ginevra? Voglio solo correre bene adesso, dimostrare che valgo meno del 45"5 fatto a Rieti all'esordio, che sto bene e posso correre più forte di così e riuscire a togliermi il tarlo del minimo per Doha».