Lorenzo Bufalino

RIETI - Manca poco ormai per l’evento più atteso dell’atletica continentale. A Berlino il 6 agosto scattano i campionati Europei assoluti che vedranno tanti atleti reatini e che si allenano al Guidobaldi coinvolti. Tra loro negli ultimi due anni ha fatto molto parlare di sé il ragazzo di Imperia delle Fiamme Gialle Davide Re. Il quattrocentista tra i migliori d’Europa nelle categorie giovanili, si era perso nella sua carriera da atleta assoluto andando vicino all’abbandono alle gare. Due anni fa la decisione di arrivare a Rieti ad allenarsi con Chiara Milardi con cui arriva la svolta ed i grandi risultati.



Lo scorso anno è stato uno degli atleti migliori nella sfortunata spedizione azzurra ai mondiali di Londra, con una grande semifinale conquistata nel “giro della morte”. Specialità in cui negli ultimi anni tutto il mondo ha iniziato a correre veloce, basti vedere i record del mondo strapazzati da Wayde Van Niekerk nel 2016 a Rio de Janeiro, Re si è molto ben distino in campo continentale. Nel 2017 il ragazzo cresciuto ad Imperia è riuscito a correre per la prima volta sotto i 46” chiudendo la sua stagione con un picco di 45.40 corso a Terminillo al campo d’Altura Enrico Leoncini. Una grande stagione che l’aveva visto chiudere per ben 7 volte sotto il muro dei 46”.



Quest’anno inizio con il botto con la migliore prestazione Italiana sfiorata nei 500 metri. Già 5 volte sotto il muro e un personale portato a 45.26 a Tarragona quando andò a vincere i giochi del Mediterraneo. Con questo tempo Re è diventato il quarto Italiano di tutti i tempi della specialità a poco dal 45.12 di Matteo Galvan, record siglato a Rieti nel 2016. Proprio questo verosimilmente sarà l’obiettivo di Re a Berlino insieme all’accesso alla finale. Per ora nelle liste di partenza il “reatino” parte con il 10° tempo in Europa, nelle classifiche comandate dal forte britannico Matthew Hudson Smith con 44.63 davanti al primatista Spagnolo Bruno Hortelano e all’altro spagnolo Oscar Husillos.



Proprio questi tre atleti sono gli unici ad aver corso sotto i 45” in stagione. Re dovrà correre il record Italiano e anche meglio se lo farà in finale potrebbe uscire anche una gradita sorpresa. I 400 inizieranno martedì 7 agosto con le batterie fissate per le ore 10:35, con semi-finali e finali nei due giorni seguenti. Tutto dipenderà da come amministrare le energie in una specialità che con il passare delle gare porta grande fatica a livello muscolare.

25 Luglio 2018



