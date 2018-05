di Lorenzo Bufalino

RIETI - L’intenso mese di maggio per quanto riguarda l’attività delle gare studentesche inizierà oggi pomeriggio con le qualificazioni provinciali per il nuovo trofeo “i più veloci del Lazio”. La manifestazione che si svolgerà insieme al Trofeo Cinque Cerchi e attenderà anche questa volta oltre 200 bambini delle scuole elementari di Rieti. Molti di questi venerdì mattina poi parteciperanno alle semifinali e finali dell’altra manifestazione che apre il mese di maggio, la “classe più veloce” che assegnerà i titoli come fa da quasi 30 anni alle classi migliori della provincia. Sono state 6 tra Rieti, Poggio Mirteto e Passo Corese le prove di qualificazione per le finali di domani che hanno visto circa 1000 studenti appartenenti alle classi elementari. Risultati ancora grandiosi per il progetto della Studentesca Rieti che da più di 40 anni lavora con le scuole e da cui ha scovato tanti talenti dell’atletica Italiana. Diverse le sfide domani tra le scuole reatine come Marconi, Cirese, Villa Reatina e Minervini e quelle della sabina di Poggio Mirteto e Fara Sabina che già lo scorso anno, hanno dato filo da torcere alle grandi scuole del capoluogo andando a vincere con Montopoli il Trofeo riguardante le scuole. I migliori tempi di accesso alle semifinali sono stati corsi nelle classi terze elementari dalla 3°B dell’Eugenio Cirese, nelle quarte dalla 4° A di Montopoli e nelle quinte dalla 5° D di Fara Sabina

Gioved├Č 3 Maggio 2018



