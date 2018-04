di Lorenzo Bufalino

RIETI - La scorsa settimana si sono conclusi i raggruppamenti delle qualificazioni per le semifinali del Trofeo “la classe più veloce”. Storico trofeo studentesco come Don Bosco e Scheggia Sabina, la gara mette a confronto le classi delle scuole elementari della provincia in una prova di staffetta 8x60 m. Tutte le classi dalle terze alle quinte, si sono sfidate in 5 giornate intense di gare che hanno decretato le migliori 20 classi per ogni anno di età. A passare di diritto alle semifinali sono state le migliori due classi che hanno fatto segnare i migliori tempi per ogni raggruppamento, da quelli di Rieti a quelli di Passo Corese e Poggio Mirteto.



Le finali si svolgeranno venerdì 4 maggio decretando per la 29° edizione le classi più veloci della provincia. Migliori tempi nelle classi terze per la 3° B dell’Eugenio Cirese che riesce a schierare nelle semifinali altre due classi. Nelle quarte elementari molto bene le classi della sabina, con la 4° A di Montopoli a far segnare il miglior tempo davanti a tre classi di Fara Sabina e una di Poggio Catino. Nelle classi quinte ancora dominio cronometrico per le classi di Fara Sabina, con la 5° D che supera la 5° C sempre di Fara e la 5°A di Montopoli. Tutte le classi qualificate possono essere trovate sul sito www.studentescamilardi.it

Giovedì 26 Aprile 2018



