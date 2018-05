di Lorenzo Bufalino

RIETI - I temporali pomeridiani che si stanno abbattendo sulla provincia di Rieti da alcune settimane, non hanno risparmiato le attività e le gare dell’Atletica Studentesca Milardi che organizza ogni settimana allo stadio Raul Guidobaldi. Proprio in questa parte di maggio parte il rush finale di tutte le gare studentesche e dell’attività promozionale del Trofeo 5 Cerchi, che vede come prove conclusive quelle degli ostacoli, della velocità e del salto in alto. Insieme a queste prove del Trofeo, la mattina sono in corso anche le qualificazioni della finale provinciale per le classi prime delle scuole medie.



Nella prossima settimana invece sarà tempo della finale del “più veloce del Lazio” a Roma e della finale del Trofeo Correre, Saltare e Lanciare. Tante competizioni per i giovani che la pioggia ha rischiato di far saltare e solo la grande organizzazione dello staff della Studentesca è riuscita a portare avanti. Ieri si è svolta la prova delle velocità del Trofeo 5 Cerchi, valida anche come prova di qualificazione per la finale dei più veloci del Lazio di lunedì prossimo, la manifestazione neo entrata nel calendario voluta dal comitato regionale Fidal dove si sfideranno i migliori studenti della regione nei 60 metri. Nei giorni scorsi è andata in scena anche la prova dei 60 ostacoli con ancora ottimi numeri di presenze che attesta il Trofeo ancora sopra i 200 atleti a gara

Giovedì 17 Maggio 2018



