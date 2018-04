di Lorenzo Bufalino

RIETI - La scorsa settimana al Guidobaldi sono andate in scena due prove del Trofeo Cinque Cerchi che sta entrando nel vivo, verso la tappa del 3 maggio. Due prove quelle di salto in lungo lunedì e martedì e quelle di 400 e 600 giovedì e venerdì che hanno portato ancora i numeri di partecipazione sopra quota 200. Numeri da record per una edizione, quella primaverile, che ha portato sempre grande partecipazione e feedback positivi alla società organizzatrice, l’Atletica Studentesca Milardi.



Un Trofeo che volge al giro di boa e si appresta a scendere in pista il 3 maggio nella prova che quest’anno assume il più grande valore, quella della velocità sui 60 metri. In occasione di questa per la prima volta, gli studenti che parteciperanno potranno lottare per uno degli 8 posti disponibili per classe di età che danno il lasciapassare per la finale del Trofeo “i più veloci del Lazio”. Infatti sarà proprio la quarta tappa del Cinque Cerchi, a qualificare gli studenti più veloci della provincia dalle classi prima elementare alle terze medie, alla nuova competizione proposta dal comitato regionale Lazio e che vedrà svolgersi a Roma il 17 maggio il gran finale. Dopo la quarta tappa mancheranno quelle di ostacoli e di salto in alto che chiuderà anche questa edizione della storica manifestazione di atletica

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA