RIETI - Ieri pomeriggio si è conclusa la due giorni dedicata alla seconda prova del Trofeo Cinque Cerchi che continua a far segnare grandi numeri di partecipazione. Dopo le oltre 240 presenze della prima prova dedicata al lancio del vortex e del peso, anche la seconda prova dedicata al salto in lungo ha fatto registrare circa 230 presenze che mantengono altissime le medie della manifestazione. Una manifestazione che in queste settimane si sta integrando con le gare scolastiche che stanno caratterizzando questa ultima parte di anno scolastico delle scuole elementari. Sempre ieri infatti si sono andate a concludere con il terzo raggruppamento di scuole, la fase di qualificazione della “classe più veloce”, altro storico trofeo organizzato dalla Studentesca Rieti che premia le migliori classi della provincia. Dopo aver osservato oltre 100 classi della provincia nelle prove di qualificazione, il 4 maggio si assegneranno i titoli del Trofeo. Per il Trofeo Cinque Cerchi, la prossima prova sarà quella dedicata alle distanze lunghe con 400 m e 600 m in programma venerdì 20 aprile dalle ore 15 sempre allo stadio Raul Guidobaldi.

