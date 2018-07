di Lorenzo Bufalino

RIETI - Tra le prime gare di corsa a scendere in pista nel campionato continentale a Berlino, ci sono quelle dei 400 metri al maschile e al femminile. Tra le ragazze vuole mettersi in mostra Benedicta Chigbolu, atleta nata a Roma che dal 2013 risiede a Rieti per allenarsi alla corte di Chiara Milardi. La quattrocentometrista al Guidobaldi ha trovato la sua dimensione diventando una delle migliori atlete Italiane nel giro di pista.



I risultati più importanti sono arrivati due anni fa nel 2016 quando la reatina insieme alle compagne di staffetta 4x400 andavano prima a vincere il bronzo ai campionati Europei di Amsterdam e poi conquistavano il record Italiano alle olimpiadi di Rio de Janeiro dove le azzurre arrivarono in finale. Un’estate da ricordare per la Chigbolu che avrà a Berlino l’obiettivo soprattutto di difendere la medaglia della staffetta 4x400 di due anni fa, ma anche di fare quel salto di qualità da tutti aspettato da tempo.



La stagione della Chigbolu è iniziata ad aprile quando al Trofeo Perseo iniziava molto bene la stagione sui 150 e sui 300 metri. Qualche gara sui 200 metri durante i cds in maglia Studentesca e poi l’esordio sui 400 metri in gara sfortunata al Golden Gala dove ha pagato l’emozione di correre in casa. Primi segni importanti prima a Ginevra e poi soprattutto tra Modena e Tarragona, dove prima vince il titolo assoluto con la Studentesca portando punti pesanti con la vittoria nei 200 e poi in Spagna dove arriva al personale stagionale nei 400 metri con 52.08 corso in batteria. Qui in finale torna la non decisa Chigbolu e perde l’occasione di scendere sotto il muro dei 52”.



Il 52.08 corso nel 2018 è il suo quinto tempo di sempre che la fa accomodare al momento in Europa al 27° posto. Naturale primo obiettivo il passaggio del turno e chissà puntare poi al primato personale datato La Chaux De Fonds 2015 in 51.67.

Venerd├Č 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA