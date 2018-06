di Lorenzo Bufalino

RIETI - Seconda giornata al Guidobaldi per i campionati Italiani allievi. Dopo la buona prima giornata per i reatini dove hanno conquistato 5 finali scende in pista l’atleta simbolo della manifestazione Chiara Gherardi. La romana sarà impegnata prima nelle batterie alle 11.15 e poi nell’eventuale finale alle 16. Si dovrà vedere dalla sua rivale sin dalle categorie giovanili Dalia Kaddari, sarda a cui la Gherardi nell’ultimo Golden Gala ha scalzato dalla miglior prestazione Italiana allieve. In pista e pedana anche Cecilia Rinaldi che va verso la conclusione del suo Eptathlon dove si sta molto ben comportando con il settimo posto provvisorio, Michele Esposito nel lungo, Tommaso Franceschini nell’asta, Gaia Giannino nel martello e Leonardo Pitò nel giavellotto dove potrebbe regalare qualcosa di bello alla società organizzatrice. Attesa anche per la staffetta 4x100 maschile

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:10



