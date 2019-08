© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Daniele Cavazzani è uno che dello sport e dell’atletica ne ha fatto una ragione di vita sin dall’età di 4 anni. È reduce dal bronzo con rammarico negli ultimi Assoluti di Bressanone in cui si è confermato ancora una volta sul tetto del Salto triplo Italiano. Il capitano, così lo chiamano i compagni, dal 2014 è sempre tra i migliori d’Italia nella sua disciplina. Ha ormai la maglia della Studentesca tatuata addosso sempre nel ricordo di Andrea Milardi.«Ad appena 4 anni alla scuola di atletica dello Stadio dei Marmi, quando mia mamma prendeva me e i miei due fratelli grandi e ci portava tutti insieme al campo ad allenarci. Mio fratello Francesco è stato un bel talento giovanile nei 400hs vincendo un titolo italiano allievi e mi ha fatto appassionare a questo sport. Così, nonostante agli inizi sembrassi tutt'altro che portato, ho continuato ad allenarmi fino a quando ho incontrato il mio storico allenatore Sergio Baldini, che ne 2009 mi ha portato subito sul podio ai campionati italiani allievi. Da lì sono venuti un titolo italiano juniores e l'esordio in nazionale giovanile nel 2011. Due titoli italiani promesse, un argento ai Giochi del Mediterraneo U23 e la quarta prestazione italiana di sempre U23 con 16.52 (oggi settima, ahimè). Dopodiché nell'atletica dei grandi ho vinto tre campionati italiani assoluti (2 all'aperto e uno indoor), ho partecipato a un Golden Gala e a un campionato europeo indoor piazzandomi undicesimo».«Si nella vita sono stato fino ad oggi uno studente di Ingegneria. In particolare finito il liceo ho preso la laurea triennale in Ingegneria dell'Edilizia, per poi proseguire con la specialistica in Ingegneria e Tecniche del Costruire, e per finire negli ultimi anni con una ulteriore specialistica in Ingegneria Civile. Tutte conseguite con 110 e lode. L'ultima l'ho ottenuto a maggio di quest'anno. Adesso sono pronto a lanciarmi del mondo del lavoro».«Il mio allenatore da settembre 2017 è Andrea Matarazzo, tecnico dei salti delle Fiamme Gialle, nonché allenatore di molti dei migliori saltatori in lungo e triplo italiani. In questi due anni con lui ho avuto molta sfortuna e degli infortuni mi hanno frenato, ma gli allenamenti avevano dimostrato una forte crescita che avrebbe fatto pensare a un grande miglioramento delle mie misure. L'allenatore a cui sono più legato è sicuramente il mio allenatore storico Sergio Baldini, a cui devo tutto. Per me è stato molto più di un allenatore, un vero e proprio maestro, con cui ancora oggi ho un bellissimo rapporto. Lui mi prese nel 2008 quando nessuno avrebbe puntato una lira su di me, date le mie scarse qualità naturali, ma ha intravisto delle potenzialità in me e ci ha puntato con grande impegno, portandomi a raggiungere dei risultati che probabilmente non si sarebbe aspettato nemmeno lui all'inizio».«Con la scelta di andarmi ad allenare al centro delle Fiamme Gialle all'Infernetto con dei professionisti, il mio tempo è stato investito quasi totalmente in quello. Perciò mi sono ritrovato a studiare prevalentemente la sera (e la notte), con davvero poco tempo rimasto per dei veri e propri hobby, se non vedermi con i miei amici quando possibile. L'unico momento in cui stacco sono quei weekend in cui vado a prendere il treno direzione Modena, dove si trova la mia fidanzata Beatrice, l'unica che sa tranquillizzarmi e rimettermi al mondo anche nei momenti più duri, nonché mia grande compagna di avventure e di divertimenti».«Sono stati un grande mix di emozioni per me. Se guardiamo al risultato non posso negare una forte delusione. Come già detto in questi ultimi anni sento di aver alzato il mio livello e sicuramente queste misure mi stanno strette considerato quello che so di valere. Poi non sono uno a cui piace perdere. Certo è che purtroppo mi sono presentato in pedana con un problema a una caviglia che sabato nella qualificazione è risbucato fuori e mi ha costretto a gareggiare domenica nella finale sotto antidolorifici e con forte dolore. So di aver dato tutto e quindi sono comunque orgoglioso di me stesso e del risultato».«Questa stagione, e questa gara come suo apice, mi metteva davanti a un bivio. Avendo io concluso i miei studi, è arrivata per me l'ora di mettermi a lavorare e crearmi la mia vita extra-sportiva. Avrei sperato di raggiungere un risultato tale da farmi cambiare idea e continuare a puntare tutto sull'atletica. Purtroppo così non è stato. A fine gara mi sono scese molte lacrime. Lacrime con dentro i miliardi di sacrifici fatti inseguendo i miei obiettivi, lacrime con dentro la gioia provata durante i miei successi, ma anche la rabbia delle giornate no. Lacrime con dentro tutte quelle persone a cui voglio un bene immenso, che in questi anni mi hanno sostenuto trattandomi come un campione, credendo insieme a me nei miei sogni. Purtroppo le favole non sono fatte solo di finali perfetti, se così fosse si perderebbe il sapore delle vittorie più importanti. Per me con questa gara si chiude un ciclo e ne inizia un altro, bellissimo, della mia vita in cui mi trasferirò a Modena e inizierò a costruire la mia vita personale, ma senza mai scordarmi della mia amata atletica. Cercherò di continuare con tutto il mio entusiasmo nel miglior modo che mi sarà consentito dai miei impegni. Chi mi conosce quindi sa benissimo che sarà meglio non darmi già per finito...».«Forse nelle domande precedenti si è già capito cosa significhi per me l'atletica. Ci tengo a sottolineare però che tutto quello che ho fatto è legato direttamente tramite un filo sottile alla mia enorme squadra, la Studentesca Andrea Milardi. Dico enorme proprio per il nome che portiamo, quello di una persona che ha cambiato la vita di tutti noi, convincendoci a credere nei nostri sogni fino all'ultimo momento, sempre uno affianco all'altro. Dopo la finale Alberto Milardi è stato il primo a venire a consolarmi ed è stato un po' come sentire il suo abbraccio. Studentesca Milardi vuol dire passione, sentimento, amicizia, divertimento, condivisione. Tutto quello che facciamo non avrebbe alcun significato senza le persone che ci vogliono bene al nostro fianco. E Andrea lo aveva capito bene....».