RIETI - Nella prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2019, che vede le atlete della Studentesca Milardi al primo posto della classifica, spazio anche per le gare extra. Una due giorni positiva al Paolo Rosi di Roma per gli atleti reatini.



Bene la Studentesca Milardi nei salti: nel triplo primo Daniele Cavazzani (Atletica Studentesca Milardi) con 15,95 (-1.4). Primo gradino del podio anche per Marco Cicchetti che nel lungo fa 6,75 (-1.2) al terzo salto. Continua la crescita della pesista Martina Carnevale, il suo 14,26 vale il primo posto. Nell’asta, nonostante le due ore di interruzione, è la primatista italiana indoor Roberta Bruni (Carabinieri) a vincere con 4,10 (e tre tentativi a 4,30).



I Cds sono stati l’occasione per testare le condizioni fisiche di alcuni atleti in vista del prosieguo si stagione sopratutto per coloro vengono da lunghi stop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA