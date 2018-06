di Lorenzo Bufalino

RIETI - Iniziano ufficialmente domani le gare dei campionati del Mediterraneo under 23 a Jesolo. La nazionale azzurra schiera 4 reatini con Bianchetti e Furlani a fare da punta di diamante. Insieme a loro due atleti della Studentesca Milardi, Gabriele Chilà e Martina Carnevale. Al campionato dove partecipano 25 nazioni provenienti da tutto il mediterraneo, domani esordiranno i due ragazzi della spedizione reatina. Il primo a scendere in pista sarà Sebastiano Bianchetti (Polizia) che sarà sulla pedana del peso alle ore 15.50. Per lui un terzo posto nella lista dei partenti che lo dovrà proiettare verso gli auspicati 20 m. Dopo di lui alle ore 17.20 sarà il momento di Gabriele Chilà, fresco di titolo Italiano nel lungo Promesse, che vuole confermare l'ottimo stato di forma anche in maglia azzurra. Domenica invece è il turno delle ragazze con Martina Carnevale in pedana nel peso alle ore 15.15 e di Erika Furlani (Polizia) nell'alto per ricercare le giuste sensazioni in gara dopo gli acciacchi della preparazione.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13



