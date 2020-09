Rieti, Tricolori U18 al Gudobaldi, mattinata impreziosita dal record italiano di Mori. Reatini fra luci e ombre. Foto

RIETI - Inizia il secondo giorno dei Campionati italiani Allievi 2020 in scena al Guidobaldi, nuovamente teatro di grande atletica, ricordiamo che si dovevano svolgere proprio nell’impianto reatino gli Europei U18 rimandati al 2021 per colpa della pandemia mondiale.



Non mancano le grandi emozioni in questa bella giornata di atletica, una mattinata no per i giovani atleti rossoblù, purtroppo non raggiungo il podio in nessuna specialità nelle fasi finali di oggi un po’ delusi i giovani atleti che troveranno sicuramente altre occasioni per rifarsi e migliorare tempi e misure nelle discipline.

Ottima qualificazione per Benedetta Benedetti, che passa al primo turno alla fase finale (prevista nel pomeriggio alle ore 16:45) nel lancio del peso con un 15.69, risultato nella norma considerando il 13.50 per accedere alla fase finale. Fa ben sperare il suo risultato positivo della Benedetti nella categoria dei lanci, ma inizia subito la mattina da dimenticare per i giovani allievi rossoblù, tre nulli per Lorenzo Mattei nel martello l’atleta non trova la giusta concentrazione durante la fase finale.

Sempre nel martello, tre nulli per l’allieva Mulumba Ndaya Raphaelle, che non riesce a trovare la giusta determinazione nella gabbia del Guidobaldi, nella specialità da sottolineare la migliore prestazione italiana dell’allieva Rachele Mori 70.41 (Atletica Livorno), tanti applausi per l’under 18 dalla tribuna del Guidobaldi.

Ma non finisce qui la mattinata, grande attesa per l’astista della Studentesca Luce Barbi, qualifica da brividio nella giornata di ieri, entra in pedana a 3.30, bene i 3.40, rischia a 3.50 con due negativi e l’ultimo salto positivo, fa bene sperare con il secondo salto positivo a 3.60, per poi uscire a 3.65 dai tricolori U18 quinto posto per lei.

Ottima qualifica nei 200 per Camilla Duri della Studentesca che con un buonissimo 25.05 (+0.4) si qualifica nella fase finale, un’ottima partenza cerca di tenere a distanza le avversarie fino a 100 mt, nel rettilineo del Guidobaldi perde un po’ il ritmo ma riesce a chiudere al primo posto e a trovare un posto nella finale che andrà in scena oggi pomeriggio alle 18.

Migliora il rossoblù Jacopo Capasso sempre nei 200, esce bene dalla curva, mantiene la velocità nel rettilineo per chiudere la gara a 22.14 (+0.3), migliorando la sua prestazione personale grazie al lavoro costante sotto gli occhi di Vittoria Milardi che lo sta guidando al meglio, suo un posto nella finale A prevista per le ore 18,15.

Perde una posizione in classifica generale l’eptatleta della Studentesca Giulia Ginulfi ora è sesta impegnata proprio in questo momento nel giavellotto, 4.66 (0.2) nel lungo, dopo la fine della gara in corso solo un'altra specialità aspetta l’allieva della Studentesca, gli 800 mt previsti alle ore 15:30.

Sicuramente un inizio di giornata non esaltante per i padroni di casa della Studentesca, la giornata è ancora lunga e ci possiamo aspettare tranquillamente un cambio di passo per gli allievi rossoblù, fanno ben sperare i buoni risultati nei 200mt e nel peso, nel pomeriggio attesa Federica Pansini nei 400 pronta e motivata per un buon risultato.

