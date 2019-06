IL PROGRAMMA DI DOMANI, 9 GIUGNO

Juniores Uomini

Promesse Uomini

Juniores donne

Promesse donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato di sole e caldo ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Rieti: la seconda giornata della rassegna tricolore assegnava 39 titoli italiani dopo i diciassette titoli già assegnati ieri. Nelle batterie dei 200 metri c'era grande attesa per Chiara Gherardi, la romana della Studentesca che ieri ha deciso di rinunciare ai 100 per concentrarsi sulla doppia distanza, senza forzare si presenta in finale con un 23.83 (+0.3) che promette bene per la finale di domani alle 10.50.Terzo posto nel peso promesse per Martina Carnevale, la pesista chiude con 15,28 al quinto lancio dietro a Sydney Giampietro (Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano/15,30) e la neocampionessa Michella Nneom Obijaku(16,08). Tornerà in pedana oggi alle 10.50 per il disco, puntando alla seconda medaglia. Tra gli Junior terzo gradino del podio per Riccardo Filippini che sui 400 arriva alle spalle dell'azzurro Edoardo Scotti (Carabinieri/Cus Parma/46.97) e Francesco Domenico Rossi (Geas Atletica/47.95). Il suo 48.30 vale il minimo per gli europei di categoria e il nuovo personale, che migliora di quasi 5 decimi. Quarto il compagno di squadra, Mattia Rinaldi (48.64). Quarto posto anche per Flavia Ferrari negli 800, il suo 2,08,49 vale il personale.Nella mattinata di domani, 9 giugno, con inizio alleocchio alle staffette 4x100 che potrebbero riservare qualche soddisfazione soprattutto nel femminile.Ore 9.15 Triplo – finaleOre 10.30 400 hs – finaleOre 10.30 Alto – finaleOre 10.40 200 – finaleOre 11.40 1500Ore 12,25 Disco – finaleOre 12, 45 4x400 (Michele Esposito, Abdelaziz Moussaoui, Vincenzo Fedele, Mattia Rinaldi)Ore 10,20 400 hs – finaleOre 11 200 – finaleOre 12.10 1500Ore 13.25 4x400 (Luca Lo Chiatto – Filippo Morseletto – Adriano Di Giacobbe – Gabriele Chilà)Ore 9.30 Disco – finaleOre 10.10 400 hs – finaleOre 10.30 Asta finaleOre 10.45 triplo – finaleOre 10.50 200 finale (Chiara Gherardi)Ore 11,20 1500 serie (Lucrezia Adamo)Ore 12,25 4x400Ore 10 400hs – finaleOre 10.50 disco – finale (Martina Carnevale)Ore 11.10 200 – finaleOre 11.50 1500 (Flavia Ferrari)Ore 13.05 4x400 (Alessia Tirnetta- Flavia Ferrari- Claudia Janas – Teodora Dussoni)