RIETI - Oggi lo start del weekend dei campionati italiani Juniores e Promesse. Allo stadio Guidobaldi tra oggi e domenica ci saranno in palio 80 titoli equamente ripartiti tra U23 e U20. Per la sesta volta Rieti ospita l’evento che sarà cruciale in vista degli impegni internazionali in Svezia. A partire dagli Europei U20 di Boras, dal 18 al 21 luglio, preceduti di una settimana dagli Europei under 23 che coinvolgerà le promesse a Gavle (11-14 luglio).Tra i protagonisti della Studentesca Milardi (68 gli atleti gara) si attende Chiara Gherardi che nei 100 U20 (oggi alle 14,20 le batterie, alle 18.35 le finali) vanta il primo crono: 11.68. La romana è attesa anche nei 200 (domani alle 13.20 le batterie, finale domenica alla 10.50). Tra gli junior riflettori sulla pedana dove salterà Leonardo Orlandi che nell’asta si presenta con un buon 4,90 (qualificazione oggi alle 14.45, finale domani alle 14.30. Passando agli U23, negli 800 Flavia Ferrari (oggi alle 18.10 le batterie, domani alle 16.55 la finale) si presenta col secondo accredito (2:10.10).Sempre al femminile nel martello (domenica alle 19.55) tutti gli occhi sono puntati su Cecilia Desideri (58,68), così come ci si aspetta molto da Martina Carnevale nel peso (15.14), che sarà in pedana domani alle 15. Al maschile grande attesa per Gabriele Chilà nel lungo che si presenta con 7.74 (qualificazioni offi alle 14, finale domani alle 12.55).Anche quest’anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle tre giornate (prima gara oggi alle 14, ultima domenica alle 13.25, mentre domani si gareggia tutto il giorno dalle 9.30) per vivere le sfide e le emozioni della rassegna del Guidobaldi.