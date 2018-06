di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ancora una grande giornata di atletica allo stadio Raul Guidobaldi per i campionati Italiani allievi. Tanti protagonisti e protagoniste per i rossoblù che si sono difesi ancora molto bene conquistando due medaglie d'argento, una di bronzo e sfiorando il podio in più di una occasione.La prima medaglia di argento è arrivata dall’attesa Chiara Gherardi che non riesce a vincere il titolo Italiano in casa della sua squadra. La romana si è dovuta inchinare alla sarda Dalia Kaddari che vince il secondo titolo consecutivo nei 200 metri dopo quello vinto lo scorso anno sempre a Rieti. La loro gara è stata apertissima fino alla fine quando la Kaddari riusciva a resistere al ritorno dell’atleta della Studentesca. 23.69 a 23.79 per la Kaddari.Capolavoro della Staffetta 4x100 allievi che nonostante l’assenza di Edoardo Casa arriva ad un grande secondo posto. Cambi perfetti per Riccardo Giordano, Michele Esposito, Claudio Bisegna e Leonardo Vitullo che con 42.79 si sono dovuti arrendere solo alla Trieste Atletica vincitrice con 42.57.Grande Lucrezia Adamo che ribalta le liste di partenza dove era quinta, con una gara accorta riesce a rimontare nel finale e arriva alla medaglia di bronzo con il tempo di 10.12.84, suo nuovo record personale.Grande prova invece dell’atleta al primo anno di categoria Cecilia Rinaldi che nell’Eptathlon sfiora il terzo posto per un solo punto. 6 record personali ed uno eguagliato nella sua due giorni di gare che hanno fatto sognare alla reatina il podio fino all’ultima gara degli 800 metri. Quarto posto anche per Tommaso Franceschini nel salto con l’asta dove è stato molto bravo a tirare fuori il personale di 4,40 proprio nell’occasione che conta. Settimo Michele Esposito nel lungo con 6,78, stesso risultato per Leonardo Pitò nel giavellotto (58-67), mentre Gaia Giannino sfiora la finale delle migliori 8 nel martello arrivando nona. Bene nella qualificazione del disco Pietro Peron che acciuffa la finale con il dodicesimo e ultimo posto disponibile.L’altra grande protagonista è stata la saltatrice Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, che ha fatto sognare il pubblico del Guidobaldi nel salto in lungo. L’atleta toscana ha vinto il titolo saltando 6.38, la migliore misura all-time per un’atleta al primo anno di categoria allievi. Tanta gioia per la saltatrice della Firenze Marathon ma anche per mamma Fiona che ha tifato per lei dalla tribunaDomani mattina la chiusura della manifestazione: occhi puntati per la Studentesca su Marco Ranucci nei 1500 metri e sulle due staffette 4x400 metri.