di Lorenzo Bufalino

RIETI - Bene, nonostante la pioggia, la prima giornata dei Tricolori allievi al Guidobaldi. Tante le emozioni e bene i reatini che conquistano 4 finali. Aveva aperto le danze Cecilia Rinaldi con i 100 ostacoli delle prove multiple: nuovo personale portato a 15.40. La reatina continuava bene poi nell'alto con 1,56, nel peso e nei 200 dove faceva segnare altri due record con 9,84 e 26.74. Alla fine è settima dopo quattro delle sette prove. Finale raggiunta per i saltatori Michele Esposito con 6,70 nel lungo e Tommaso Franceschini nell'asta con 4,10. Bene i lanciatori con Leonardo Pitò in finale nel giavellotto e Gaia Giannino con il personale di quasi 50 metri in finale nel martello. Finale sfiorata per Aziz Moussaoui negli 800 metri e Ludovica Giannursini nel giavellotto

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA