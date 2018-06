di Lorenzo Bufalino

RIETI - Oggi parte la prima giornata dei Tricolori allievi 2018. La 53esima edizione del campionato per la seconda volta consecutiva assegna a Rieti i titoli Italiani under 18 che saranno ben 42. Prima giornata che vedrà l’inizio con le gare dei 100 m delle prove multiple maschili e i 100 ostacoli delle prove multiple allieve che vedrà in gara la prima reatina, Cecilia Rinaldi. Dopo la Rinaldi in campo per i colori della Studentesca nei 400 ostacoli gareggeranno Alice Ambrosi e Martina Columba.



Da seguire anche alle 14.50 l’inizio delle batterie dei 100 metri allievi con Riccardo Giordano e Leonardo Vitullo mentre nelle pedane occasione di agguantare la finale per Ludovica Giannursini nel lancio del giavellotto e Michele Esposito nel lungo rispettivamente alle 15 e 15.30 come alle 15 in gara per la finale sarà il turno anche di Tommaso Franceschini nell’asta. Interessanti anche le batterie degli 800 metri quando sarà il turno al femminile di una delle carte da medaglia della Studentesca, Livia Caldarini che nel weekend sarà sottoposta ad un tour de force con 800, 1500 e 4x400.



Altra carta importante da finale e chissà se da medaglia sarà quella di Leonardo Pitò nel giavellotto allievi alla ricerca dei 60 metri. Negli 800 femminili ci sarà anche Alexandra Le Lerre. Al maschile nelle batterie degli 800 metri i due reatini Aziz Moussaoui e Dawit Albano faranno di tutto per salire in paradiso e conquistare uno degli otto posti disponibili per la finale. Quasi in contemporanea ma su pedane diverse alle 17.30 e 17.45 Chiara Rossi nel lungo e Gaia Giannino nel martello cercano l’impresa per l’accesso alle loro finali. Chiudono alle 19.20 e alle 20 il programma delle gare con gli atleti della Studentesca Tommaso Maniscalco e Giorgia Forastiero nei 2000 siepi.

