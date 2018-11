RIETI - Rieti si conferma sempre più punto di riferimento dell'atletica italiana. Almeno un grande evento nazionale viene disputato al Guidobaldi ogni anno, senza dimenticare gli Europei Under 18 del 2020. Disco verde dalla Fidal per i Tricolori Juniores e Promesse del 2019, i Tricolori Allievi del 2020 e i Tricolori Master nel 2021. Inoltre nel 2019 Rieti organizzerà anche la finale dei Cds Under 23. © RIPRODUZIONE RISERVATA