di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sabato e domenica si prevede il tutto esaurito al Raul Guidobaldi per le tante manifestazioni che si disputeranno nel weekend. Attesissimo l’esordio del velocista azzurro Filippo Tortu nei 100 che avverrà domenica 13 alle 13.20, e non più sabato 12 come da programma, come attesi anche tante altre gare che vedranno atleti del calibro di Andrew Howe in pista nei 200 metri (ore 15.10) e degli ostacolisti Bencosme, Vergani e Lambrughi nei 400 ostacoli.



Una domenica da alte prestazioni, ed un weekend pieno anche grazie ad altre due manifestazioni, la finale del campionato di società cadetti e cadette e la prima prova del campionato di società allievi e allieve. Proprio i cadetti e le cadette avranno la possibilità di giocarsi i titoli regionali in casa, là dove i giovani rossoblu si allenano tutta la settimana e dove proveranno a spodestare le due squadre della Fiamme Gialle G.Simoni. Sarà lotta tra rossoblu e gialloverdi sia al maschile sia al femminile dove proveranno ad inserirsi anche Area Lbm Sport che Libertas Castel Gandolfo, entrambi società consorelle della Studentesca.



Dopo le buone prestazioni delle qualificazioni, le due squadre reatine possiedono una buona forma e posso contare su tanti ottimi protagonisti. Al maschile proveranno a portare punti pesanti i 4 che hanno già fatto parte della rappresentativa regionale ad Ancona, Jacopo Capasso, Edoardo Perigli, Flavio Faraglia e Federico Fratili. Con loro si attende anche il mezzofondista Di Loreto e l’astista Severoni. Al femminile la squadra punta sulla velocista Panunzio, l’ostacolista Ragni, la saltatrice Paolucci e su Martina D’Angeli nel mezzofondo e Raphaelle Mulumba nei lanci.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47



