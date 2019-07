IL RINGRAZIAMENTO DI ROBERTA BRUNI

RIETI - Questa mattina, giovedì 18 luglio, il sindaco Antonio Cicchetti e il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati hanno consegnato un riconoscimento del Comune di Rieti a Roberta Bruni (Gruppo sportivo dei Carabinieri) e Davide Re (Gruppo sportivo Fiamme Gialle).Entrambi gli atleti sono legati a Rieti e alla Sabina. La Bruni è di Nazzano Romano, ha frequentato le scuole superiori a Passo Corese e si allena al Guidobaldi sotto la guida di Riccardo Balloni. Re invece è ligure di nascita (Imperia) ma reatino d'adozione visto che si allena anche lui al Guidobaldi con Maria Chiara Milardi.I riconoscimenti per i due atleti arrivano grazie agli ultimi risultati: la Bruni ha conquistato l'oro alle Universiadi di Napoli saltando nell'asta 4.46, migliorando di un centimetro il personale all'aperto, Re invece ha stabilito il record italiano nei 400 in 44.77, primo italiano a scendere sotto i 45 secondi.Un grandissimo onore per me ricevere oggi dal sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, una targa come riconoscimento del mio oro alle Universiadi. Ringrazio il Col. Cuneo per la sua presenza e il mio comandante di sezione. Spero sia la prima di una lunga serie.