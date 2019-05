RIETI - Festeggia il compleanno come meglio non poteva Andrew Howe impegnato in Giappone con la nazionale italiana nella World Relays, il mondiale di staffette. Il reatino che ha compiuto 34 anni non è sceso in pista vista la qualificazione già in tasca per il mondiale di Doha.



Da capitano della spedizione azzurra è stato di buon auspicio il suo «dobbiamo mena' forte» visto anche lo storico bronzo nella 4x400 femminile dell’altra reatina Maria Benedicta Chigbolu.



Questa mattina, prima delle finale, il vice campione del mondo si salto in lungo nel 2007 a Osaka è stato festeggiato da tutto il team azzurro. Insomma, un weekend da incorniciare per Andrew Howe, che inizia alla grande la stagione all’aperto. © RIPRODUZIONE RISERVATA