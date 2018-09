di Lorenzo Bufalino

Grande domenica di atletica a Padova dove si è svolta la 32esima edizione del Meeting Internazionale Città di Padova. Tanti i campioni presenti nella città veneta che ha visto anche una folta delegazione di atleti reatini e dell’Atletica Studentesca Milardi. Gli atleti del capoluogo sabino sono stati protagonisti di tanti scontri diretti a meno di una settimana dal campionato Italiano assoluto di Pescara.



Battaglia in gara nei 400 tra Davide Re e Matteo Galvan, entrambi atleti delle Fiamme Gialle allenati da Chiara Milardi. I due atleti della nazionale hanno dato vita ad un grande scontro spalla a spalla per tutta la gara fino agli ultimi 50 metri dove Re ha sorpassato nettamente Galvan che si doveva accontentare del secondo posto. Per Re arriva un altro risultato sotto i 46 secondi con 45.63 mentre per Galvan, che vedendosi passare ha rallentato il suo passo, arriva un discreto 46.16. In gara nei 400 anche l’altro atleta allenato da Chiara Milardi e azzurro a Berlino Francesco Cappellin, che nella pista di casa è arrivato settimo con 47.76.



Al femminile nella stessa distanza Benedicta Chigbolu sembra ancora non aver ritrovato la giusta forma. La romana di stanza a Rieti parte bene e prova a rimontare nel finale dove però le avversarie ormai erano troppo lontane. Chiuderà quarta con 52.56.



Nel salto con l’asta era in pedana Roberta Bruni (Carabinieri) che tornava in gara appena quattro giorni l’ottimo 4,40 saltato a Rieti. L’atleta allenata da Riccardo Balloni questa volta non si riesce ancora una volta a migliorarsi in stagione chiudendo a quota 4,30, stessa misura della romana Sonia Malavisi che le contenderà il titolo Italiano a Pescara.



Un grandissimo risultato in chiave Studentesca arriva dalla pedana del peso dove Martina Carnevale ha riscritto il nuovo primato sociale assoluto con la misura di 15,54. Un grande salto di qualità per l’atleta di Pontecorvo che ora punterà a fare bene anche agli assoluti di Pescara.



Nel rettilineo principale ha corso anche Luca Trgovcevic per la prova dei 110 ostacoli. In una prova stellare che vedeva il primatista mondiale stagionale, il russo Shubenkov, l’atleta della Studentesca ha chiuso in ottava posizione con 14.22.

