Rieti, Ater, Cricchi: «Nostri spazi a disposizione delle scuole per la ripresa dell’attività»

RIETI - Il Commissario Straordinario dell’Ater di Rieti, Giancarlo Cricchi, in relazione al confronto in atto in questi giorni sulla ripresa dell’attività per il prossimo anno scolastico, offre la disponibilità dell'ente: «In questi giorni, come nel resto del Paese, anche nel territorio reatino si sta riflettendo sulla riorganizzazione degli spazi delle scuole per la ripresa dell’attività a settembre in linea con le disposizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid19 - afferma Cricchi - Da parte nostra, qualora sia necessario, annunciamo la massima disponibilità nel mantenere a disposizione per il Comune di Rieti gli spazi già utilizzati per attività didattica in via dei Mille come la parte della sala polifunzionale di Villa Reatina».

Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA