Ater Rieti, per l'abbattimento delle barriere architettoniche la Regione Lazio stanzia oltre 800 mila euro

RIETI - «La Regione Lazio - annuncia il consigliere regionale reatino, Fabio Refrigeri - ha stanziato 832 mila euro a favore dell’Ater di Rieti per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Uno stanziamento importante che, insieme agli altri fondi destinati negli ultimi anni dalla Regione e grazie anche agli interventi che la stessa Ater reatina sta mettendo in campo sfruttando le agevolazioni fiscali messe in campo dal Governo, prima fra tutte il Bonus 110, sta permettendo all’azienda di edilizia residenziale pubblica di riqualificare e valorizzare il proprio patrimonio con grandi benefici soprattutto per quelle categorie di concittadini che purtroppo vivono in condizioni di emergenza abitativa e hanno bisogno dell’aiuto e del supporto degli enti pubblici per avere una casa degna di questo nome».

Gli interventi. Nello specifico secondo quanto indicato dalla stessa Ater reatina i fondi serviranno: 277 mila euro per la manutenzione impianti tecnologici immobili del territorio provinciale; 115 mila euro per l’adeguamento ascensori e nuovi montascale immobili del territorio provinciale; 160 mila euro per la manutenzione straordinaria tetti immobili del territorio provinciale; 130 mila euro per la manutenzione straordinaria immobile di Selci; 150 mila euro per la manutenzione straordinaria immobile Magliano Sabina.